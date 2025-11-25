Ричмонд
Путин поздравил судей с 90-летием Арбитражного суда Москвы

Путин отметил компетентность работников Арбитражного суда Москвы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил судей, работников аппарата и ветеранов Арбитражного суда города Москвы с 90-летием структуры, отметив, что их преданность профессии и компетентность достойны глубокого уважения.

«Поздравляю вас с 90-летием создания Арбитражного суда города Москвы… Сегодня Арбитражный суд города Москвы успешно реализует значительный объём практических задач, связанных с отправлением правосудия, защитой прав участников предпринимательской деятельности, формированием благоприятного делового и инвестиционного климата. Такая преданность профессии и компетентность достойны глубокого уважения», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил, что несмотря на смену исторических периодов, социально-экономических условий, высокий профессионализм, ответственность судей и работников аппарата суда при выполнении своих обязанностей оставались неизменными, как и отстаивание верховенства права в разноплановых экономических спорах.

«Уверен, что и впредь ваши усилия по укреплению законности в экономических отношениях будут способствовать повышению правовой защищённости хозяйствующих субъектов, а значит, росту авторитета судебной власти, доверия к ней со стороны наших граждан», — добавил российский лидер.