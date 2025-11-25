От снайпера до командира отделения: история ветерана СВО Дмитрия Харитонова

— Дмитрий, вы родились в Красноярске?
— Нет, родился не в Красноярске, а в городе Зеленогорск. Там прожил до 2017 года. Потом пошёл учиться в Аэрокосмический институт СибГАУ. Проучился до 2020 года. Мне надоело учиться. Я взял что-то типа академического отпуска. Но, на самом деле, просто отчислился и пошёл в армию.
— На каком курсе вы отчислились?
— На третьем. Я каждый год говорил папе, что пойду в армию. На третьем курсе, когда было много долгов по учёбе, осмелился сказать, что я пошёл.
— Чем занимались на СВО? На каких направлениях были? Как вы туда попали?
— Был на Донецком и Луганском направлениях. Лучше сказать — Запорожье. Изначально туда шёл как прикомандированный со спецназа в 155 бригаду морской пехоты, Владивосток. Шёл снайпером. Меня готовили целый месяц, учили, как прицеливаться, стрелять, настаивать прицел. С этой бригадой 23 августа пересёк границу с Россией. Я пробыл там чуть меньше четырёх месяцев. За этот период я со снайпера стал пулемётчиком, а потом командиром отделения.
— Какие навыки должны быть у снайпера? Хорошее зрение, наверное?
— Зрение там не обязательно, потому что прицел настраивается под сечатку. Хотя хорошо, если зрение хорошее. У меня было 100%. Но больше всего влияло то, что мог настроить прицел ровно в серединку. И неважно насколько далеко была цель. Поэтому меня взяли.
— Какое было самое длинное задание по времени — сколько приходилось лежать, затаившись?
— У меня было два дня.
— Не встать, ни поесть, ничего?
— Ничего. 10−15 минут было, что бы поменяться с человеком, что бы максимум — поесть или водички попить.
— Дима, обычный стандартный день на фронте, как проходит?
— Если перешёл за «красную линию», то сидишь в окопах, либо отстреливаешься, либо ползаешь по окопам, разминируешь, проводишь разведку. Если в «жёлтой зоне» — обычно кто-то что-то приготовит. У нас был и есть товарищ с позывным «Краб». Мы его называли «Батя», потому что он хороший человек. Всегда, когда приходим с вахты, у нас всегда накрыт стол. Он всегда что-нибудь приготовит в казане — плов, уху, что-то вкусное.
— Что получалось у «Бати» самым вкусным?
— Блинчики. Это было нечто.
— Как у мамы?
— Нет. Эти блинчики были особые.
— Потому что они были приготовлены там?
— Да.
— Дима, вы сейчас улыбаетесь и, кажется, с удовольствием вспоминаете какие-то моменты. Но чаще же было, наверное, страшно и опасно?
— Мы с товарищем выработали там привычку, что нам всё это нравится. У меня был позывной «Кураж». Смысл этого позывного, что «Кураж» — трусливый пёс" — мультик моего детства. Он там постоянно спасал деда с бабкой от всяких непредвиденных ситуаций. На СВО мне дали другой смысл этого слова: безбашенный и отмороженный. Конечно, в хорошем смысле. Потому что любое задание — у меня первого рука вверх летит. Было задание — на двух БТРах вызвать на себя миномётный огонь. Что бы определить точки стрельбы противника. Я ложусь сверху на БТР с пулемётом, набираю себе 2000 патронов. Второй товарищ также ложиться на другом БТРе. И мы летим. По всему полю пролетаем, на нас миномётный огонь, стреляют по нам. А нам весело.
— Дима, вы не боитесь смерти, играете с ней?
— Не скажу, что не боялся смерти. Может, там не боялся. Но здесь как-то спокойно и на это внимание не обращаешь.
— У вас была история, что близким сообщили, что вы погибли?
— Да, близким почти два раза сообщили, что я погиб. Первое наступление — мы пять дней сидели в окопах. Мне сообщили их части, что меня признали погибшим, но родителей ещё не успели оповестить. Второй раз, когда получил ранение, моим родителям успели позвонить. Я лежал в госпитале с товарищем, который тоже из Красноярска. И через его жену нашли моих родителей. Там путь был очень затруднён, потому что в госпиталь поступил с отчеством Михайлович, а до Красноярска информация дошла, что я с отчеством Юрьевич. Поэтому у родителей было сомнение, что фамилия и имя совпадают, а отчество — нет. Они позвонили в госпиталь и, когда услышали мой голос, поняли, что это я.
— Вы помните этот разговор? С кем вы первым поговорили: с отцом или матерью?
— Нет, не помню. Тогда себя очень плохо чувствовал. У меня отказали лёгкие и почки. Левое ухо было разорвано пополам осколком. Так же уже не было правой ноги. И левая была полностью в аппарате Иллизарова. Поэтому очень плохо помню эти моменты. Родители сразу приехали через пару дней. Сначала мама одна приехала. Она боялась, что я её не вспомню. Не знаю почему. Ей сказали, что у меня была частичная потеря памяти.
— Расскажите про ранение? Одна нога, вторая нога!
— Расскажу всю предысторию. Мы собирались в очередное наступление. Это было моё пятое наступление. Нас собрали большим отрядом — пять или шесть бронемашин. В каждой машине по 12 человек. Мы должны были вдоль лесополосы высадиться через каждые 200 метров на территорию ВСУ. Они находились в этой лесополосе. И мы должны были проскочить через границу, где они установили блок-пост. И высадиться за ним. Наш БТР высаживался последним. Ближе всего к их позициям. Но мы не доехали до нашей точки метров 150 — в наш БМП попал снаряд. Мы быстро высадились и заняли позицию. Понимали, что ВСУ там начинают жать, и нам деваться было некуда. Пришлось окопаться в том месте, где высадились. Собрали все сумки, которые вытащили из БМП и начали ждать, когда на нас пойдут ВСУ. Потому что первую группу, бывшую впереди нас, уже не было видно. Прилетел снаряд прямо мне по спине. Он на спине не взорвался и отлетел в ноги. Там взорвался. Ноги ещё были на месте, но я чувствовал холодок, что-то с ними не так. Так как был командиром отделения, подозвал двух парней, сказал: «Помогите перевязать жгутами».
— Вы всё это время оставались в сознании?
— Да, всё время был в сознании. Ребята помогли мне перевязать жгутами две ноги. Сказал им, что в моей аптечке лежит порошок, надо засыпать мне на раны, что бы остановить кровь. Сказал: «Переверните меня на живот, что бы я мог лежать за пулемётом». В это время на нас началось наступление. Мы отстреливались долгое время — 1,5 часа. Не сдавали своих позиций. В это время я получаю ещё одно ранение — пулевое. И мимо нас проходит первая машина второго эшелона. Мы уже с облегчением думаем, что сейчас начнётся эвакуация, и нас повезут домой. Но, к сожалению, не так быстро. Пришлось ждать, пока мимо пройдут другие машины. Только четвёртая остановилась возле нас. Четыре мужика начали подхватывать меня на руки. Я до последнего не отпускаю пулемёт, потому что вижу — ВСУ бегут на нас. Продолжаю отстреливаться, пока не кончатся патроны. Ребята заталкивают меня в БМП. Лежу и думаю: «Ну, вот и всё. Закончилось». Я ещё в сознании. Доезжаем до первого полевого госпиталя. Слышу крик нашего врача: «Кураж», это ты?" Отвечаю, что я и отключаюсь.
— Кошмар. Вот это история! Вы рассказываете с шутками-прибаутками. А я сижу плачу. Как можно руководить обстановкой и парнями, что бы они вам оказали первую помощь, и отстреливаться и ещё шутить. При этом ты настолько покалечен! Вот как это?
— Когда получаешь ранение у тебя включается очень много адреналина. И ты понимаешь, что если не ты, то никто другой. И я всё-таки командир отделения, надо спасти 12 человек.
— Дмитрий. Знаю, что в этом году у вас произошло очень хорошее важное событие.
— Да.
— Хвастайтесь, рассказывайте.
— 19 сентября я женился.
— Расскажите про свою супругу. Какая она? Кто она? За что вы её любите?
— Люблю её за то, что она у меня хорошенькая, миленькая, маленькая. Так же то, что очень вкусно готовит.
— Дима, огромное спасибо, что пришли. Как всегда до слёз. Можно я вам руку пожму! Вы такой светлый и хороший. При этом мужественный — настоящий герой. Пусть у вас и у вашей супруги всё будет хорошо и появится много хороших ребятишек.
— Спасибо!
— Спасибо вам большое!
Беседовала Юлия Внукова. Программа «Всё для победы!». ТК «Енисей».