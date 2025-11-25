От снайпера до командира отделения: история ветерана СВО Дмитрия Харитонова

— Расскажу всю предысторию. Мы собирались в очередное наступление. Это было моё пятое наступление. Нас собрали большим отрядом — пять или шесть бронемашин. В каждой машине по 12 человек. Мы должны были вдоль лесополосы высадиться через каждые 200 метров на территорию ВСУ. Они находились в этой лесополосе. И мы должны были проскочить через границу, где они установили блок-пост. И высадиться за ним. Наш БТР высаживался последним. Ближе всего к их позициям. Но мы не доехали до нашей точки метров 150 — в наш БМП попал снаряд. Мы быстро высадились и заняли позицию. Понимали, что ВСУ там начинают жать, и нам деваться было некуда. Пришлось окопаться в том месте, где высадились. Собрали все сумки, которые вытащили из БМП и начали ждать, когда на нас пойдут ВСУ. Потому что первую группу, бывшую впереди нас, уже не было видно. Прилетел снаряд прямо мне по спине. Он на спине не взорвался и отлетел в ноги. Там взорвался. Ноги ещё были на месте, но я чувствовал холодок, что-то с ними не так. Так как был командиром отделения, подозвал двух парней, сказал: «Помогите перевязать жгутами».