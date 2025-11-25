В Башкирии выросло число зараженных ОРВИ

За минувшую неделю в регионе зафиксирован рост числа случаев заболевания ОРВИ. При этом специалисты отмечают, что текущие показатели не превышают средних многолетних значений для данного периода года. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
В ведомстве также напомнили о существующем регламенте, согласно которому руководство образовательных учреждений имеет право переводить отдельные классы или всю школу на временное дистанционное обучение. Такое решение может быть принято, если по причине болезни отсутствует свыше 20% учащихся.
Кроме того, в республике продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Медики подчеркивают, что сделанная прививка помогает предотвратить развитие серьезных осложнений, которые могут возникнуть при заболевании гриппом.
