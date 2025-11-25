Земли в трех районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных

Земельные участки в трех районах Гомельской области исключили из числа радиационно опасных земель. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 665 от 22 ноября 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Так, из числа зараженных исключили земли в Ветковском, Жлобинском и Чечерском районах. Их общая площадь превышает 875,14 гектара. После исключения из числа радиационно опасных земель эти участки переводят в хозяйственное использование.
После публикации постановления у местных властей есть месяц, чтобы установить границы земельных участков и передать их для дальнейшего использования. Также райисполкомами должно быть обеспечено внесение изменений в земельно-кадастровую документацию. Об изменениях должно быть доведено до всех заинтересованных сторон.
Еще исполкомами должен обеспечиваться контроль за условиями использования этих земель согласно экспертным заключениям Минсельхозпрода. По закону в дальнейшем будет вестись контроль радиоактивного загрязнения продукции с этих земель.
Постановление вступило в силу.
