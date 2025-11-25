Земли в трех районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных

После публикации постановления у местных властей есть месяц, чтобы установить границы земельных участков и передать их для дальнейшего использования. Также райисполкомами должно быть обеспечено внесение изменений в земельно-кадастровую документацию. Об изменениях должно быть доведено до всех заинтересованных сторон.