Земли в трех районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных

В Беларуси земли в трех районах Гомельской области исключили из числа зараженных радиацией.

Источник: Комсомольская правда

Земельные участки в трех районах Гомельской области исключили из числа радиационно опасных земель. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 665 от 22 ноября 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.

Так, из числа зараженных исключили земли в Ветковском, Жлобинском и Чечерском районах. Их общая площадь превышает 875,14 гектара. После исключения из числа радиационно опасных земель эти участки переводят в хозяйственное использование.

После публикации постановления у местных властей есть месяц, чтобы установить границы земельных участков и передать их для дальнейшего использования. Также райисполкомами должно быть обеспечено внесение изменений в земельно-кадастровую документацию. Об изменениях должно быть доведено до всех заинтересованных сторон.

Еще исполкомами должен обеспечиваться контроль за условиями использования этих земель согласно экспертным заключениям Минсельхозпрода. По закону в дальнейшем будет вестись контроль радиоактивного загрязнения продукции с этих земель.

Постановление вступило в силу.

Ранее сообщалось, что около 930 тысяч белорусов проживают в зоне радиоактивного загрязнения.

Также специалисты сказали, что известно об уровне радиации на пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях Беларуси.

И Минлесхоз сделал заявление о ситуации с радиацией в лесах Беларуси.

А еще Гомельская область решила, как бороться с летними засухами.

Тем временем МЧС предупредило о сильных снегопадах в Беларуси 25 ноября: «Падение деревьев, налипание снега, отключение электричества».