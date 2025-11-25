В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Московском зоопарке снова можно увидеть хохлатых паламедей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«В Московском зоопарке пополнение — теперь в нем живут хохлатые паламедеи. Этот вид пернатых появился в зоосаде после длительного перерыва — его не было с 2000-х годов. Четыре молодые особи, среди которых три самца и одна самка, прибыли из краснодарского “Сафари-парка”, — говорится в публикации.
Там уточняется, что птиц разместили рядом с гигантскими муравьедами Диего и Беллой. Диего переселили к Белле, а освободившийся вольер отдали паламедеям. Кормят птиц смесью из разных видов злаков, листьями салата и насекомыми.
«Сейчас зоологи внимательно наблюдают за адаптацией птиц на новом месте. Их планируют знакомить с муравьедами, соединять их на какое-то время в одном вольере. Так как оба этих вида обитают в Южной Америке и в природе могут жить по соседству. До весны и паламедеи, и муравьеды будут жить в зимних вольерах, где их могут видеть посетители, а затем начнут выходить на прогулки», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Хохлатые паламедеи — крупные птицы довольно высокими ногами, отличаются оперением коричневых, серых и черных тонов. Обитают в Боливии, Перу, Аргентине, Парагвае, Бразилии и Уругвае, предпочитают селиться на влажных лугах, лесных озерах и болотах.