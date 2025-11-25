В Московском зоопарке поселились хохлатые паламедеи

«Сейчас зоологи внимательно наблюдают за адаптацией птиц на новом месте. Их планируют знакомить с муравьедами, соединять их на какое-то время в одном вольере. Так как оба этих вида обитают в Южной Америке и в природе могут жить по соседству. До весны и паламедеи, и муравьеды будут жить в зимних вольерах, где их могут видеть посетители, а затем начнут выходить на прогулки», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.