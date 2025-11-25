В Сибирском федеральном университете прошел мастер-класс для начинающих сказочников

21 ноября в Красноярском Центре творческого развития и гуманитарного образования сотрудники Издательства Сибирского федерального университета и кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях Гуманитарного института СФУ провели мастер-класс «Как придумать и написать свою историю».
Мероприятие состоялось в рамках краевого проекта «Заботы и забавы маленьких енисейцев. Новая история».
Тема традиций Енисейской губернии уже описана в рамках двух грантовых проектов издательства СФУ и Ассоциации цифровых гуманитарных наук. Это книга «Заботы и забавы маленьких енисейцев» и мультурок «Енисейские истории». Теперь идея получила продолжение в краевом образовательном проекте о культуре и истории Енисейской губернии «Заботы и забавы маленьких енисейцев. Новая история». Проект реализует Издательство СФУ совместно с центром творческого развития и гуманитарного образования центрального района г. Красноярска.
Организаторы планируют продолжить тему в виде образовательной работы в области художественного, прикладного и литературного творчества детей и педагогов учреждений дополнительного образования.
Первый мастер-класс «Как придумать и написать свою историю» прошел 21 ноября в Центре творческого развития и гуманитарного образования. Встречу с педагогами дополнительного образования провела Мария Романюк, автор книги «Заботы и забавы маленьких енисейцев», старший преподаватель кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях Гуманитарного института и специалист по связям с общественностью Издательства СФУ Екатерина Малаховская.
Мария Романюк подробно рассказала, как написать свою историю, создать живого персонажа, чем хорошая сказка отличается от просто забавной, откуда берутся идеи для историй, почему они помогают детям понять мир и себя. Педагоги стали участниками образовательной игры, прошли по пути автора и написали свое волшебное повествование.
По приглашению издательства СФУ партерами проекта стали культурные учреждения Красноярского края: Музей-усадьба В. И. Сурикова, газета «Детский район», Центр Культурных Инициатив, детская библиотека имени А. Гайдара, филиал № 1, Красноярское краевое отделение Русского географического общества, Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, КГАУК «Енисей кино», Ачинское отделение РОО КК «Союз краеведов Енисейской Сибири».
Итоговое мероприятие и выставка пройдут в мае 2026 года.