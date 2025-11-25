В Сибирском федеральном университете прошел мастер-класс для начинающих сказочников

Тема традиций Енисейской губернии уже описана в рамках двух грантовых проектов издательства СФУ и Ассоциации цифровых гуманитарных наук. Это книга «Заботы и забавы маленьких енисейцев» и мультурок «Енисейские истории». Теперь идея получила продолжение в краевом образовательном проекте о культуре и истории Енисейской губернии «Заботы и забавы маленьких енисейцев. Новая история». Проект реализует Издательство СФУ совместно с центром творческого развития и гуманитарного образования центрального района г. Красноярска.