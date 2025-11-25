В России предложили приравнять залог к ущербу от экономических преступлений

Согласно действующему законодательству, сейчас вид и размер залога также определяются судом с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения залогодателя. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер залога не может быть менее 50 тысяч рублей.