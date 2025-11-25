Ричмонд
Конкуристы Узбекистана завоевали две награды на турнире в ОАЭ

В городе Фуджейра прошли международные соревнования по конкуру категории CSI3*.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Конкуристы Узбекистана завоевали две награды на турнире в ОАЭ, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

Международные соревнования по конкуру категории CSI3* прошли в городе Фуджейра.

«В городе Фуджейра (ОАЭ) состоялись международные соревнования по конкуру категории CSI3*. Спортсмены сборной Узбекистана завоевали серебро и бронзу», — говорится в сообщении.

Узбекистанец Абдурахмон Абдуллаев удостоился серебряной награды в маршруте с высотой препятствий 150 см на лошади по кличке «Caballone». Бекзод Курбонов занял третье место со своей лошадью «Matts VG» в маршруте с высотой препятствий 145 см, добавили в пресс-службе.