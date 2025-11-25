Конкуристы Узбекистана завоевали две награды на турнире в ОАЭ

Узбекистанец Абдурахмон Абдуллаев удостоился серебряной награды в маршруте с высотой препятствий 150 см на лошади по кличке «Caballone». Бекзод Курбонов занял третье место со своей лошадью «Matts VG» в маршруте с высотой препятствий 145 см, добавили в пресс-службе.