КФУ получит грант в 830 млн рублей в рамках программы «Приоритет-2030»

Еще три татарстанских вуза вошли в третью группу поддержки, каждый из них получит до 100 млн рублей. Это Казанский государственный медицинский университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ.