Путин поздравил с юбилеем Ельцин Центр

Об этом стало известно «Коммерсанту».
По данным «Ъ», российский лидер направил на Урал поздравительную телеграмму.
В пресс-службе Ельцин Центра отметили, что в эти дни получают много слов благодарности от участников многочисленных программ, представителей музейного сообщества.
Ельцин Центр начал работу 25 ноября 2015 года. На церемонии открытия присутствовал Путин. На строительство потратили более 7 миллиардов рублей.
До этого сообщалось, что руководитель киноклуба Ельцин Центра Вячеслав Шмыров пойдет под суд за дискредитацию Вооруженных сил России.
Еще раньше Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тысяч рублей первого замдиректора Ельцин Центра Людмилу Телень.