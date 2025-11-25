В Госдуме предложили запретить увольнять женщин с детьми до семи лет

«Каждый родитель хорошо знает — это непростой период, когда малыш часто болеет, задает миллион вопросов и особенно нуждается в присутствии мамы рядом. Нельзя допустить, чтобы в такой важный момент женщина потеряла работу, став невостребованным специалистом после декрета», — сказал он на расширенном заседании фракции ЛДПР на тему «Реализация прав и защита матерей в России».