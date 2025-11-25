В Госдуме предложили запретить увольнять женщин с детьми до семи лет

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается запретить увольнять женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 25 ноября, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 261 Трудового кодекса РФ. В настоящее время законодательством запрещается увольнять женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (за исключением строго определенных случаев, таких как ликвидация организации или грубые дисциплинарные проступки работника).
«Законопроектом предлагается увеличить возраст ребенка, при котором не допускается расторжение трудового договора с матерью по инициативе работодателя, с трех до семи лет», — сказано в пояснительной записке.
Как отметил Слуцкий, после трех лет ребенок только начинает знакомиться с этим миром, идет в садик, впервые учится чему-то в развивающих кружках, знакомится во дворе со сверстниками.
«Каждый родитель хорошо знает — это непростой период, когда малыш часто болеет, задает миллион вопросов и особенно нуждается в присутствии мамы рядом. Нельзя допустить, чтобы в такой важный момент женщина потеряла работу, став невостребованным специалистом после декрета», — сказал он на расширенном заседании фракции ЛДПР на тему «Реализация прав и защита матерей в России».
По его словам, данная мера не только позволит российским мамам успешно совмещать профессиональную деятельность с семейными обязанностями, но и станет важным шагом в вопросах улучшения демографической ситуации в стране.
«Не дадим матерей в обиду, их права будут под надежной защитой закона», — заключил лидер ЛДПР.