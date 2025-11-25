Мерзкая вонь добралась до волгоградской Михайловки

Жители региона задаются вопросами: кто должен следить за их безопасностью? В ГУ МЧС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию отсылают к властям. В облкомприроды утверждают, что причина кроется в безветренной погоде и тумане — такие условия не позволяют воздушным массам перемещаться и рассеивать запахи, в том числе, от автомобильных выхлопов.