Мерзкая вонь добралась до волгоградской Михайловки

Мерзкий запах, на который два дня подряд жаловались жители Волгограда, похоже, добрался до Михайловки. Горожане рассказывают, что здесь стоит смог и в воздухе чувствуется гарь.

Источник: Администрация Волгоградской области

По словам местных жителей, вонь стала чувствоваться накануне — впечатление, что что-то горит, но огня не видно.

Жители региона задаются вопросами: кто должен следить за их безопасностью? В ГУ МЧС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию отсылают к властям. В облкомприроды утверждают, что причина кроется в безветренной погоде и тумане — такие условия не позволяют воздушным массам перемещаться и рассеивать запахи, в том числе, от автомобильных выхлопов.

Однако горожане с сомнением относятся к данной гипотезе: ведь туман и безветрие приходят в регион в межсезонье каждый год. А странный запах стал чувствоваться только этой осенью.

«АиФ-Волгоград» запросил в облкомприроды результаты исследований, которые проводили специалисты РЦЭК.