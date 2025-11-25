Ричмонд
Пролёт боевого дрона над югом Молдовы: Министерство обороны сообщило Пограничной полиции о пролёте «шахеда» над югом страны

Аппарат двигался по направлению Виноградовка-Вулканешты и пересёк границу в сторону Румынии.

Источник: Комсомольская правда

Утром 25 ноября 2025 года Пограничная полиция была уведомлена Министерством обороны о пролёте в национальном воздушном пространства дрона типа Shahed в южном регионе Молдовы.

Согласно полученной информации, воздушное устройство было обнаружено на направлении Виноградовка — Вулканешты, далее двигалось в сторону государственной границы с Румынией с последующим пересечением границы в воздушном пространстве соседней страны.

Румынская сторона была немедленно проинформирована о данной ситуации.

На основании полученной информации предпринимаются процессуальные меры, предусмотренные действующим законодательством, проверяется зона, через которую, предположительно, пролетел дрон, и пока не выявлено объектов, представляющих угрозу для безопасности граждан.