В Волгограде полностью открыли движение по путепроводу на Рабоче-Крестьянской

В Волгограде завершился основной этап капитального ремонта путепровода на улице Рабоче-Крестьянской. Подрядная организация закончила укладку нового асфальта на второй половине моста, после чего движение было запущено в штатном режиме по всем шести полосам, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.