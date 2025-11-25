В Волгограде полностью открыли движение по путепроводу на Рабоче-Крестьянской

В Волгограде завершился основной этап капитального ремонта путепровода на улице Рабоче-Крестьянской. Подрядная организация закончила укладку нового асфальта на второй половине моста, после чего движение было запущено в штатном режиме по всем шести полосам, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.
В ходе масштабных работ специалисты полностью заменили 128 опорных элементов конструкции, укрепили балки и откосы. Для защиты от влаги на проезжей и пешеходной частях уложили современный гидроизоляционный слой, а также укрепили бетонное основание. Сверху уложено новое асфальтобетонное полотно, установили барьерное ограждение и нанесли свежую разметку.
Несмотря на открытие движения, работы на объекте еще не окончены. Сейчас специалисты занимаются укреплением откосов и гидроизоляцией бетонных поверхностей под мостом. Эти процессы не создают помех для движения транспорта.
Обновление важного для Волгограда сооружения проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».