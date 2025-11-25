В Петербурге могут ужесточить «закон о наливайках» в 2026 году

Изменения будут обсуждаться после анализа статистики, заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) Александр Ситов в эфире телеканала 78.
По словам господина Ситова, более 2,5 тыс. объектов общепита, расположенных в жилых домах, обладали лицензиями на продажу алкоголя. Уже закрылись 12 заведений, у 38 лицензии приостановлены.
«Мы вернемся к обсуждению в следующем году, когда статистика будет более явная, проработаем возможные препятствия или необходимость ужесточения, услышим граждан», — сообщил чиновник.
Господин Ситов отметил, что часть заведений уже сменила формат работы. Многие из них теперь функционируют как магазины или просто отпускают алкоголь только до 22:00. По словам главы КППИиТ, в реестр объектов, имеющих право на продажу алкоголя в формате общепита в многоквартирных домах подано более 570 заявок, около 400 из которых уже одобрены.
Напомним, что согласно вступившему в силу с 1 сентября закону, который регламентирует торговлю спиртным в заведениях общепита в жилых домах и на прилегающих территориях, продавать алкоголь могут только точки, имеющие площадь зала не менее 50 кв. м и соблюдающие еще ряд условий. Чтобы торговать спиртным ночью, необходимо пройти официальную проверку и попасть в реестр ресторанов.