В Петербурге могут ужесточить «закон о наливайках» в 2026 году

Господин Ситов отметил, что часть заведений уже сменила формат работы. Многие из них теперь функционируют как магазины или просто отпускают алкоголь только до 22:00. По словам главы КППИиТ, в реестр объектов, имеющих право на продажу алкоголя в формате общепита в многоквартирных домах подано более 570 заявок, около 400 из которых уже одобрены.