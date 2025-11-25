Минлесхоз сказал о новшестве по дровам в Беларуси

В Министерстве лесного хозяйства сообщили, что реализация дров населению взята на контроль ведомства.
Ведомство акцентировало внимание на работе лесхозов с населением и обеспечении белорусов дровами. Отмечается, что с приходом первых морозов тема дров стала наиболее актуальной. Самый большой спрос на дрова — в лесхозах Минской и Гомельской областей.
Работу с населением специалисты Минлесхоза изучили изнутри, обратившись под видом простых граждан в лесхозы за дровами.
— В поле зрения оказались сразу 15 лесхозов из различных областей, — сообщили в пресс-службе.
В некоторых лесхозах дрова обещают доставить на дом в течение одной-двух недель. Однако в некоторых лесхозах не смогли даже сказать о сроках доставки дров, ссылаясь на отсутствие свободного транспорта.
— Вопросы, связанные с наличием свободной техники в отдельных лесхозах, пообещали решить в оперативном порядке, — поделился замначальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Александр Поденков.
При этом гендиректора всех Государственных производственных лесохозяйственных объединений заверили, что дров в стране хватает. Вопросы, связанные с отсутствием свободной техники, пообещали решить в оперативном порядке.
Первый замминистра лесного хозяйства Андрей Карась потребовал, чтобы все заявки, поступившие до 24 ноября, были удовлетворены в течение одной недели.
Тем временем МЧС предупредило о сильных снегопадах в Беларуси 25 ноября: «Падение деревьев, налипание снега, отключение электричества».
Также Нацбанк Беларуси сказал, кому обязаны давать отсрочку по кредитам и микрозаймам.
А еще нарушителям придет «письмо счастья» или СМС: ГАИ сказала о начале автоматической фиксации нарушений проезда перекрестков.