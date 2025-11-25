Ричмонд
Омич после ранения вернулся на СВО и погиб на передовой

Уроженец Омска до отправки на СВО жил в селе Троицкое.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Троицкого сельского поселения сообщила трагическую новость — на СВО погиб 47-летний Сергей Масков.

Как говорится в сообщении, ранее Сергей Масков получил ранее. Прошел лечение, реабилитацию и вернулся в строй, не пожелав оставлять своих боевых товарищей.

Боец родился в Омске, но до отправки на СВО жил и работал в селе Троицкое. В спецоперации он решил участвовать по зову сердца в сентябре 2022 года.

«Для многих Сергей был не просто знакомым, а верным другом, добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым помочь и словом, и делом», — рассказали в администрации поселения.

Прощание с героем состоится 1 декабря в селе Троицкое по улице 60 лет СССР, 31.