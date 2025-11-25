ЛДПР предложила погашать долги по алиментам из бюджета

«Тысячи женщин сталкиваются с тем, что бывший супруг задерживает выплаты месяцами, а иногда и вовсе отказывается помогать, оставляя собственного ребенка без достаточных средств к существованию. Наш законопроект предлагает чёткий и справедливый механизм. Такой подход даст детям стабильную поддержку, регионам — гибкость в определении размера выплат, а недобросовестным родителям — ясный сигнал: уйти от обязательств не получится», — сказал лидер партии на расширенном заседании фракции ЛДПР на тему «Реализация прав и защита матерей в России».