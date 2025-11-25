Ричмонд
Премьер Башкирии отказался принимать плохо отремонтированные дороги

В правительстве обсудили траты на содержание и ремонт региональных трасс.

Источник: Башинформ

В Башкирии более 50 тысяч километров дорог, содержание которых требует постоянного внимания и серьёзных ресурсов. Ежегодно на эти цели направляется пятая часть Дорожного фонда, напомнил премьер-министр Андрей Назаров на совещании в кабмине.

Порядок предоставления субсидий с прошлого года стал более строгим — теперь в соглашениях фиксируется конкретный километраж, на который выделяются средства. Это позволяет жёстко контролировать исполнение и исключать разночтения, отметил глава правительства.

«Сейчас важно, чтобы при проведении конкурсов и заключении контрактов всё строго соответствовало согласованным лимитам. В регионе ночные температуры уже ниже нуля, а значит, риски для качества работ повышаются. Показатели должны быть выполнены, но без ущерба для качества. Сданные в срок плохие дороги принимать не будем», — резюмировал премьер-министр.

По данным минтранса РБ, в текущем году муниципалитетам выделили 1,7 млрд руб. на содержание 10 тыс. км местных дорог.

Как в Башкирии развивают транспортную инфраструктуру, рассказывали здесь.