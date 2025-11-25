Премьер Башкирии отказался принимать плохо отремонтированные дороги

«Сейчас важно, чтобы при проведении конкурсов и заключении контрактов всё строго соответствовало согласованным лимитам. В регионе ночные температуры уже ниже нуля, а значит, риски для качества работ повышаются. Показатели должны быть выполнены, но без ущерба для качества. Сданные в срок плохие дороги принимать не будем», — резюмировал премьер-министр.