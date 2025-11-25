В уфимском воздухе зафиксировали опасные химические соединения

В конце прошлой недели в Уфе отмечалось ухудшение качества атмосферного воздуха. Согласно данным Башгидромета, наиболее серьезные опасения вызвало содержание изопропилбензола, уровень которого значительно превышал установленные нормативы.
Пик загрязнения пришелся на 21 ноября. На контрольно-измерительном пункте по улице Ульяновых, 57, утром концентрация опасного вещества превышала допустимую в 1,9 раза, а к полудню достигла 3,5-кратного превышения. В этот же день здесь же зафиксировали незначительное превышение сероводорода, а на проспекте Октября обнаружили повышенное содержание пыли — в 1,8 раза выше нормы.
На следующий день, 22 ноября, ситуация продолжала оставаться напряженной: утром уровень изопропилбензола все еще превышал нормативные значения в 3,1 раза, к вечеру снизившись до 1,6-кратного превышения.