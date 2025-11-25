Ричмонд
Бурлаченко исполнит обязанности главного тренера «Ротора» в матче с «Енисеем»

Готовить команду к выезду будут Абрамов, Никитин и Мысин.

Источник: СК "Ротор"

В волгоградском «Роторе» утром 25 ноября сообщили, кто будет готовить команду к предстоящему выезду и отправится с ней в Красноярск после увольнения главного тренера Дениса Бочринцева. Исполнять обязанности главного тренера в матче с «Енисеем» предстоит Валерию Бурлачаенко. Накануне специалиста назначили главным тренером молодежной команды. Также в тренерском штабе остался Виталий Абрамов, тренер вратарей Андрей Никитин и тренер-аналитик Михаил Мысин.

Напомним, об увольнении Дениса Бояринцева сообщили после поражения в домашнем матче от «Челябинска» накануне вечером. В клубе заявили, что наставник покидает клуб по личным обстоятельствам.

