Бурлаченко исполнит обязанности главного тренера «Ротора» в матче с «Енисеем»

В волгоградском «Роторе» утром 25 ноября сообщили, кто будет готовить команду к предстоящему выезду и отправится с ней в Красноярск после увольнения главного тренера Дениса Бочринцева. Исполнять обязанности главного тренера в матче с «Енисеем» предстоит Валерию Бурлачаенко. Накануне специалиста назначили главным тренером молодежной команды. Также в тренерском штабе остался Виталий Абрамов, тренер вратарей Андрей Никитин и тренер-аналитик Михаил Мысин.