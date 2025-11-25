Два участка дороги Перевоз — Шатки отремонтировали в Нижегородской области

«Приемка объекта проводилась с оценкой на соответствие требованиям ГОСТ, которые устанавливают жесткие критерии к безопасности и комфорту автомобильных дорог. По результатам проверки замечаний к подрядчику не возникло. Отремонтированные участки соответствуют нормативам, они приняты в эксплуатацию», — отметил начальник отдела контроля над ремонтом и содержанием дорог главного управления автомобильных дорог региона Михаил Торопов.