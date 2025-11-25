Два участка дороги Перевоз — Шатки отремонтировали в Нижегородской области

Ремонт двух участков автомобильной дороги Перевоз — Шатки в Нижегородской области провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Первый отрезок протяженностью более 5 км находится около села Смирново. Второй, длина которого превышает 3 км, — в поселке Шатки. На обоих участках специалисты заменили асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку.
«Приемка объекта проводилась с оценкой на соответствие требованиям ГОСТ, которые устанавливают жесткие критерии к безопасности и комфорту автомобильных дорог. По результатам проверки замечаний к подрядчику не возникло. Отремонтированные участки соответствуют нормативам, они приняты в эксплуатацию», — отметил начальник отдела контроля над ремонтом и содержанием дорог главного управления автомобильных дорог региона Михаил Торопов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.