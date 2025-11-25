Карантин по бешенству ввели в нижегородском поселке

На всей территории поселка под запретом проведение ярмарок и выставок с участием животных, вывоз и отлов восприимчивых видов, за исключением вакцинированных в течение последних 179 дней и направляемых на убой. Комитет ветеринарии должен разработать и утвердить план ликвидации очага и недопущения распространения инфекции. В то же время губернатор Нижегородской области отменил карантин по бешенству в четырех населенных пунктах, где ранее были зафиксированы случаи заболевания.