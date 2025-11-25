Карантин по бешенству ввели в нижегородском поселке

Соответствующее решение принято на основании представления комитета ветеринарии региона. Об этом говорится в указе губернатора. Неблагополучным пунктом признана вся территория поселка. Эпизоотическим очагом стало личное подсобное хозяйство местной жительницы.
С 18 ноября здесь действуют строгие ограничения. В очаге запрещены лечение зараженных животных, перемещение восприимчивых видов, снятие шкур с павших животных, а также охота, за исключением мероприятий по регулированию численности. Также ограничен доступ посторонних лиц.
На всей территории поселка под запретом проведение ярмарок и выставок с участием животных, вывоз и отлов восприимчивых видов, за исключением вакцинированных в течение последних 179 дней и направляемых на убой. Комитет ветеринарии должен разработать и утвердить план ликвидации очага и недопущения распространения инфекции. В то же время губернатор Нижегородской области отменил карантин по бешенству в четырех населенных пунктах, где ранее были зафиксированы случаи заболевания.
С 19 ноября сняты ограничения в селе Чернухе (город Арзамас), городе Лыскове, деревне Загарине (Краснооктябрьский округ) и селе Теплове (город Кулебаки). Указы, устанавливавшие карантин в этих территориях, признаны утратившими силу.
Напомним, ранее в ноябре карантин отменили в населенных пунктах четырех округов Нижегородской области.