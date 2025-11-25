В Караганде гвардейцам вручили ключи от новых служебных автомобилей

Аким области подчеркнул, что гвардейцы являются надёжной опорой общественной безопасности и действуют в соответствии с принципом «Закон и Порядок». Он лично вручил военнослужащим ключи от спецтехники, отметив высокий уровень доверия к Национальной гвардии МВД РК.