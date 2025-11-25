В Караганде гвардейцам вручили ключи от новых служебных автомобилей

Торжественное вручение ключей прошло с участием акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева и Командующего РгК «Орталық» генерал-майора Сакентая Шекарбекова.
Аким области подчеркнул, что гвардейцы являются надёжной опорой общественной безопасности и действуют в соответствии с принципом «Закон и Порядок». Он лично вручил военнослужащим ключи от спецтехники, отметив высокий уровень доверия к Национальной гвардии МВД РК.
Командующий региональным командованием генерал-майор Сакентай Шекарбеков поблагодарил руководство области и Главного командования Национальной гвардии МВД РК за обновление автопарка, подчеркнув, что новая техника значительно усилит эффективность выполнения служебно-боевых задач.
Личному составу переданы автомобили Hyundai ELANTRA, Hyundai TUCSON, Toyota HILUX, а также четыре автобуса и тяжелая техника.
Напомним, ранее было осуществлено обновление автопарка в Астане и Алматы.
Обновление автопарка — часть системной работы Главного командования Национальной гвардии по укреплению материально-технической базы войск правопорядка и повышению её боеготовности.