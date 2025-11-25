Владимир Ткачёв станет игроком «Торпедо»

Что же касается более знакомого омским болельщикам Владимира Эдуардовича Ткачёва, который минувшим летом перебрался в магнитогорский «Металлург», то слухов о его переходе в медиасреде не возникало. Ткачёв является лучшим ассистентом и бомбардиром КХЛ: в 30 играх у него 40 (8+32) очков по системе «гол+пас».