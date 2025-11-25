Ричмонд
Владимир Ткачёв станет игроком «Торпедо»

Капитан сибирского клуба поедет в Челябинск в результате обмена.

Источник: Om1 Омск

Капитан новосибирской «Сибири» Владимир Александрович Ткачёв в ближайшее время может стать игроком «Торпедо».

Об этом сообщают сразу несколько инсайдеров в хоккейных телеграм-каналах. В Новосибирск отправится форвард нижегородского клуба Михаил Абрамов. Ткачёву в «Торпедо» будут платить по 5,5 млн рублей каждый месяц, сообщает телеграм-канал «АренаБреда».

Что же касается более знакомого омским болельщикам Владимира Эдуардовича Ткачёва, который минувшим летом перебрался в магнитогорский «Металлург», то слухов о его переходе в медиасреде не возникало. Ткачёв является лучшим ассистентом и бомбардиром КХЛ: в 30 играх у него 40 (8+32) очков по системе «гол+пас».