В Большекляринском сельском поселении в Татарстане открылся новый медпункт

В медучреждении имеется все необходимое оборудование.

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в деревне Челны Большекляринского сельского поселения Республики Татарстан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в совете Камско-Устьинского района.

В ФАПе установлено все необходимое оборудование для оказания первичной медико-санитарной помощи. Там есть кабинеты приема, процедурные и помещения для хранения лекарств. Жители могут получить квалифицированную помощь, пройти профилактические осмотры и вакцинацию, а также проконсультироваться со специалистами.

Напомним, что ранее новый ФАП открыли в Осинниковском сельском поселении. Теперь жители могут получать медицинскую помощь недалеко от дома.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.