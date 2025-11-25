В Нижнем Новгороде пройдет VII фестиваль «Голос флейты»

VII фестиваль «Голос флейты» состоится в Нижнем Новгороде с 26 по 29 ноября при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Начнется мероприятие в Нижегородской государственной филармонии имени М. Ростроповича с концерта воспитанников детских музыкальных школ Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Иркутска, Екатеринбурга и городов Крыма. 27 ноября на сцене Дворца культуры города Павлово посетителей ждут представления заслуженного коллектива РФ — духового оркестра городского Дворца культуры и Стамбульского ансамбля флейтистов. Они исполнят произведения Вольфганга Моцарта, Антонио Вивальди, Джулио Бриччальди и многих других.
28 ноября фестиваль будет проходить в бальном зале Усадьбы Рукавишниковых, а 29 ноября — в Кремлевском концертном зале. Купить билеты на мероприятие можно в том числе по Пушкинской карте на сайте филармонии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.