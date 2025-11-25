Ростовских студентов познакомили с крупнейшим производством электровозов

Экскурсия на НЭВЗ была организована для студентов электромеханического факультета РГУПС. В программу мероприятия вошли знакомство с историей завода, его производственной базой. Студенты увидели рабочие места, оснащенные современным оборудованием. Они в полной мере смогли оценить высокотехнологические направления работы предприятия, уровень организации труда и культуру производства.