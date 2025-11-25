Ростовских студентов познакомили с крупнейшим производством электровозов

Многие промышленные предприятия уделяют большое внимание профориентационной работе. Так, руководство Трансмашхолдинга и Новочеркасского электровозостроительного завода устраивают специализированные занятия для студентов вузов и колледжей Донского региона, поддержку которым также оказывает Ростовское региональное отделение Союза машиностроителей России.
Экскурсия на НЭВЗ была организована для студентов электромеханического факультета РГУПС. В программу мероприятия вошли знакомство с историей завода, его производственной базой. Студенты увидели рабочие места, оснащенные современным оборудованием. Они в полной мере смогли оценить высокотехнологические направления работы предприятия, уровень организации труда и культуру производства.
Фото: Максим Максименко.
Основной частью программы стали практические занятия. Студенты смогли узнать о работе заводской лаборатории, о чем им рассказала Наталья Ноженко, начальник заводской лаборатории неразрушающего контроля. Также они познакомились с деятельностью стационарных магнитопорошковых дефектоскопов, применяемых для контроля ответственных деталей будущего электровоза. Эти дефектоскопы позволяют значительно повысить точность выявления поверхностных дефектов, обеспечивая безопасность эксплуатации подвижного состава железных дорог.