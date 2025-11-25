Прокуратура потребовала закрыть частный пансионат для пожилых в Старо-Паново

Частный пансионат для пожилых людей и инвалидов в Красносельском районе оказался на грани закрытия из-за многочисленных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Учреждение находится в арендованном коттедже в Старо-Паново и оказывает услуги по круглосуточному проживанию без надлежащего разрешения. Однако проверка с участием специалистов контролирующих органов показала многочисленные грубые нарушения.
— В пансионате не соблюдались санитарные нормы, помещение использовалось не по назначению, а условия проживания не соответствовали требованиям законодательства к социальным учреждениям, — отмечается в сообщении.
Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием полностью прекратить незаконную деятельность частного пансионата. В настоящее время документ находится на рассмотрении суда.
Напомним, что летом в данном заведении погибла одна из пенсионерок. Как рассказывала сиделка, 84-летнюю женщину избила по голове соседка. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и гематому глаза, пострадавшую пытались спасти, но все было тщетно.