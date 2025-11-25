Приставы рассказали, зачем омичка принесла с собой осиновый кол в суд

В Центральном районном суде Омска произошел необычный инцидент. Судебные приставы задержали 50-летнюю местную жительницу, которая пыталась пронести на заседание заточенный деревянный кол.
Как пояснили omsk.aif.ru в ГУФССП России по Омской области, осиновый кол нашли у неё в сумочке.
«Она вела себя абсолютно спокойно, как обычно. Никакой нервозности или волнения я не заметил. На вопрос о предмете женщина уверенно заявила: “Это осиновый кол. А что, разве с ним нельзя?” Она не видела в этом ничего необычного или запретного и искренне удивилась, что колющие предметы в здание суда проносить запрещено.
Когда ей объяснили правила, она огорчилась. Изъятый кол, по её словам, служил ей для защиты и помогал чувствовать себя увереннее. Женщина пояснила: «Он мне помогает и защищает меня. С ним я чувствую себя спокойнее». Куда именно она направлялась в здании суда, установить не удалось", — рассказали в ГУФССП России по Омской области корреспонденту omsk.aif.ru.
Ранее мы писали, что омичка попыталась пронести в суд осиновый кол в качестве амулета. Женщина прибыла на заседание вместе с сыном.