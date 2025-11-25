Россияне совершили 69 миллионов поездок по стране за 9 месяцев 2025 года

Россияне за 9 месяцев 2025 года совершили 69 млн поездок по стране, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщили в Минэномразвития РФ со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.
В зимний сезон планируется увеличить турпоток в том числе за счет открытия аэропортов в Геленджике и Краснодаре и новых курортов, таких как «Мамисон» в Северной Осетии и «Арсеньев» в Приморье. Так как горнолыжный туризм остается основным видом зимнего отдыха, ожидается, что количество гостей в таких местах по сравнению с прошлым годом вырастет на 10%. Многие уже открыли сезон катания: Эльбрус на Кавказе, Шерегеш в Сибири, Абзаково на Урале, «Белогорье» на Дальнем Востоке и ряд других.
Для безопасности отдыхающих в стране классифицируют трассы по уровню сложности. Это нужно для того, чтобы горнолыжники рассчитывали свои силы и выбирали склоны с учетом уровня подготовки. Добровольную процедуру прошли уже почти 700 трасс, что составляет четверть от всех в стране.
Кроме того, в России набирают популярность походы и восхождения, где за безопасность отвечают инструкторы-проводники, которые должны быть аттестованы. На сегодня их почти 6 тыс. в реестре.
«Обращаюсь к регионам: бизнес и туристы должны знать, что выходить на маршруты повышенной опасности необходимо только после уведомления МЧС и в сопровождении аттестованного инструктора-проводника. Проверить наличие аттестации туристам можно по QR-коду на бейдже проводника или в реестре на сайте Минэкономразвития и портале “Путешествуем.РФ”», — отметил Максим Решетников.
Развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом помогает национальный проект «Туризм и гостеприимство». Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.