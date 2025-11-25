Россияне совершили 69 миллионов поездок по стране за 9 месяцев 2025 года

В зимний сезон планируется увеличить турпоток в том числе за счет открытия аэропортов в Геленджике и Краснодаре и новых курортов, таких как «Мамисон» в Северной Осетии и «Арсеньев» в Приморье. Так как горнолыжный туризм остается основным видом зимнего отдыха, ожидается, что количество гостей в таких местах по сравнению с прошлым годом вырастет на 10%. Многие уже открыли сезон катания: Эльбрус на Кавказе, Шерегеш в Сибири, Абзаково на Урале, «Белогорье» на Дальнем Востоке и ряд других.