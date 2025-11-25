Водоканал Калининградской области получил новую технику

В эксплуатацию введены телеинспекционная система для диагностики труб и специализированная машина для устранения засоров, что позволит оперативнее выявлять и ликвидировать аварии.
Всего за 2025 год предприятие получит более 20 единиц новой техники, включая экскаваторы и автоцистерны. Итоги года показали масштабное обновление инфраструктуры: заменено более 10 км водопровода и 3 км канализационных сетей, отремонтированы скважины, реконструирован главный коллектор на улице Радищева в Калининграде.
В 2026 году программа модернизации продолжится в пяти муниципальных округах, где планируется установить 16 новых станций водоподготовки. Эти инвестиции направлены на повышение качества питьевой воды и надёжности коммунальных систем региона.