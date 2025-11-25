Владивостокская таможня до 10 декабря будет оформлять авто по старым тарифам

«Важное условие для беспрепятственного перехода: для сохранения прежних ставок при выпуске автомобиля с 1 декабря необходимо, чтобы пакет документов содержал корректный расчет утилизационного сбора и был предоставлен до 30 ноября включительно. Если расчет и весь пакет документов подали до конца ноября, то потом машину оформят в течение 10 дней по прежним тарифам», — объяснили в таможне Владивостока.
То есть, автомобили, прибывшие в порт и имеющие полный пакет документов, могут быть растаможены по прежним ставкам в начале декабря. В то же время транспортные средства, которые поступят на таможню после 1 декабря без подготовленных документов, будут облагаться сбором по новым повышенным тарифам. Это касается и машин, находящихся в пути — их оформление будет происходить по новым правилам независимо от даты отправки.
Ранее «ФедералПресс» писал, что с 1 декабря льготный утильсбор сохранится только для автомобилей мощностью до 160 л. с. Для электрокаров и гибридов лимит составит 81 л. с. Это вызовет подорожание популярных моделей на сотни тысяч рублей.
Предвидя изменения, автолюбители организовали ажиотаж: в октябре Владивостокская таможня обработала рекордные 38 520 машин, в ноябре — уже 34 338.
В таможне заявляют о штатной работе несмотря нагрузку, увеличив смены и привлекши сотрудников из других регионов. В ведомстве подчеркивают, что ключевое условие оформления — своевременная подача корректных документов.