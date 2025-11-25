Владивостокская таможня до 10 декабря будет оформлять авто по старым тарифам

То есть, автомобили, прибывшие в порт и имеющие полный пакет документов, могут быть растаможены по прежним ставкам в начале декабря. В то же время транспортные средства, которые поступят на таможню после 1 декабря без подготовленных документов, будут облагаться сбором по новым повышенным тарифам. Это касается и машин, находящихся в пути — их оформление будет происходить по новым правилам независимо от даты отправки.