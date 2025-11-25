Казахстан и Армения ввели безвиз

С 22 ноября вступило в силу соглашение между Казахстаном и Арменией, которое полностью отменяет визовый режим и упрощает порядок поездок для граждан двух стран. Документ был ратифицирован президентом Казахстана в октябре и теперь действует на постоянной основе.