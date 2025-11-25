Ричмонд
Казахстан и Армения ввели безвиз

Казахстан и Армения официально перешли на безвизовый режим, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

С 22 ноября вступило в силу соглашение между Казахстаном и Арменией, которое полностью отменяет визовый режим и упрощает порядок поездок для граждан двух стран. Документ был ратифицирован президентом Казахстана в октябре и теперь действует на постоянной основе.

Главное нововведение — возможность пересечения границы по удостоверению личности. Казахстанцы могут въезжать в Армению по ID-карте, а гражданам Армении для посещения Казахстана также достаточно своей национальной ID. Загранпаспорт для краткосрочных поездок больше не требуется.

Срок безвизового пребывания составляет до 90 дней в рамках 180-дневного периода. При более длительной поездке необходимо заранее оформить разрешение на временное проживание. Также сохраняется обязательная регистрация в органах внутренних дел после 30 дней нахождения в стране.

По расчётам сторон, новый режим значительно упростит взаимные поездки, сократит расходы путешественников и усилит контакты между гражданами, в том числе туристические и деловые.

Ранее Армения одобрила начало процесса вступления в ЕС.