В городе Свирске Иркутской области построят детскую школу искусств

Детскую школу искусств на 650 мест построят в городе Свирске Иркутской области по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве строительства региона.
Возведение трехэтажного здания площадью 4,3 тыс. кв. м начнется в 2026 году, а завершится в 2027-м. Учреждение объединит существующие музыкальную и художественную школы, которые находятся в старых, неприспособленных зданиях.
Там будут работать три отделения: изобразительного искусства, музыкальное и хореографическое. Для учащихся сделают мастерские, специализированные классы, хореографические залы, актовый зал на 122 места, малый концертный зал, библиотеку, буфет и выставочные зоны. Все помещения будут доступны для маломобильных людей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.