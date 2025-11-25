Елена Рыбакина ответила на слова Арины Соболенко после финала WTA-2025 в Эр-Рияде

Тот матч закончился уверенной победой Рыбакиной со счетом 6:3, 7:6 (7:0). В разговоре со своей командой по окончанию встречи Соболенко в слезах произнесла: «Раз в год и палка стреляет».
«Мне после матча скидывали, но это было вне контекста. Мы играли с Ариной много раз, и в этом году тоже, поэтому я как-то особо не концентрируюсь на этом. Хорошо и к Арине, и к ее команде отношусь, поэтому близко к сердцу, так сказать, не принимаю. Если это было действительно в мой адрес сказано», — сказала Рыбакина в интервью для SauBall.
Также чемпионка Уимблдона-2022 прокомментировала рекордный гонорар в истории женского тенниса. За победу в Эр-Рияде Рыбакина заработала $5,23 млн. По ее словам, в ближайшие годы и другие турниры смогут похвастаться подобными призовыми.
«Думаю, мы стремимся к тому, что многие турниры увеличивают призовой фонд. Поэтому это вопрос времени. Через пару лет, уверена, и другие турниры подтянутся в этом плане. Но, конечно же, призовые очень большие, безумно рада, что мне удалось достичь такого результата. То, как предыдущее поколение боролось за то, чтобы призовые поднимались, сейчас стало приносить плоды», — отметила пятая ракетка мира.
Контекст.
26-летняя Елена Рыбакина завоевала один трофей Большого шлема — Уимблдон (2022). Доходила до финала Australian Open, где проиграла Соболенко (2023). Помимо финала WTA, в этом году Рыбакина одержала победы на Ningbo Open и Internationaux De Strasburg. Ее заработок за карьеру составляет $24,4 млн.
27-летняя Арина Соболенко — действующая первая ракетка мира. Четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема: Australian Open (2023, 2024), US Open (2024, 2025). Трижды доходила до финалов ТБШ: US Open (2023), Australian Open (2025), «Ролан Гаррос» (2025). За карьеру заработала $45,2 млн призовых.