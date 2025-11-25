Травников назвал методы Буцаева «несовременными» при работе с ХК «Сибирь»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перечислил ошибки, допущенные после назначения Вячеслава Буцаева на пост главного тренера ХК «Сибирь».
— Очевидно, были допущены ошибки в селекционной работе при подборе состава игроков. Это тоже, кстати, ответственность в какой-то степени и главного тренера. Его стиль руководства командой, наверное, не совсем современный, и сегодняшние игроки не восприняли те требования, которые предъявлялись, — заявил глава региона в эфире телеканала ОТС.
Напомним, Буцаев проработал в новосибирском клубе всего несколько месяцев после увольнения Вадима Епанчинцева. На момент увольнения команда потерпела 11 поражений подряд.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера ХК «Сибирь». Руководство клуба не удовлетворили результаты команды.