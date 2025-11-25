Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Травников назвал методы Буцаева «несовременными» при работе с ХК «Сибирь»

Губернатор Новосибирской области негативно оценил работу наставника.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перечислил ошибки, допущенные после назначения Вячеслава Буцаева на пост главного тренера ХК «Сибирь».

— Очевидно, были допущены ошибки в селекционной работе при подборе состава игроков. Это тоже, кстати, ответственность в какой-то степени и главного тренера. Его стиль руководства командой, наверное, не совсем современный, и сегодняшние игроки не восприняли те требования, которые предъявлялись, — заявил глава региона в эфире телеканала ОТС.

Напомним, Буцаев проработал в новосибирском клубе всего несколько месяцев после увольнения Вадима Епанчинцева. На момент увольнения команда потерпела 11 поражений подряд.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Вячеслав Буцаев покинул пост главного тренера ХК «Сибирь». Руководство клуба не удовлетворили результаты команды.