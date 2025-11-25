Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Омской области улучшили сотовую связь и интернет

Новые базовые станции подключили в деревне Авяк и селе Семеновка.

Источник: Комсомольская правда

В Знаменском районе Омской области завершили работы по улучшению сотовой связи и доступа к интернету. Новые базовые станции стали доступны для 500 жителей деревни Авяк и села Семеновка. Об этом сообщило 25 ноября пресс-служба Минцифры региона.

«Высокоскоростной интернет предоставляет новые возможности для образования, бизнеса и общения жителей, даже в самых удаленных населенных пунктах», — подчеркнул первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.

Работы выполнили в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Развитие инфраструктуры связи осуществляют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее «КП Омск» рассказала, что местный житель распространял фейки, пытался подкупить полицейских и получил приговор.