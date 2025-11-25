На севере Омской области улучшили сотовую связь и интернет

В Знаменском районе Омской области завершили работы по улучшению сотовой связи и доступа к интернету. Новые базовые станции стали доступны для 500 жителей деревни Авяк и села Семеновка. Об этом сообщило 25 ноября пресс-служба Минцифры региона.
«Высокоскоростной интернет предоставляет новые возможности для образования, бизнеса и общения жителей, даже в самых удаленных населенных пунктах», — подчеркнул первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.
Работы выполнили в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Развитие инфраструктуры связи осуществляют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
