Протез аорты отечественной разработки начали имплантировать пациентам Новосибирска

Это первый современный отечественный протез такого типа.

Источник: Om1 Новосибирск

В октябре в Центре Мешалкина успешно проведена первая в мире имплантация новой модификации гибридного протеза аорты, оснащённого боковым бра́ншем. Уникальное устройство, разработанное научно-исследовательским отделом под руководством доктора медицинских наук Дмитрия Сироты, позволяет одномоментно протезировать дугу и нисходящий отдел аорты, а также отходящую от неё левую подключичную артерию. Ранее до 40% пациентов после реконструкции аорты вынуждены были переносить дополнительную операцию для восстановления этого сосуда.

Первый экземпляр протеза, изготовленный в Пензе, был применён при спасении 61-летнего новосибирца, доставленного в клинику ночью в шоковом состоянии с острым расслоением аорты. В ходе экстренного вмешательства пациенту заменили поражённый участок аорты и подключичную артерию. Несмотря на тяжёлое состояние и ряд осложнений, усилиями врачей функции организма были восстановлены, и в ноябре мужчина был выписан в удовлетворительном состоянии. Контрольное обследование подтвердило, что протез работает штатно.

Это первый протез аорты, полностью разработанный и спроектированный в стенах Центра Мешалкина, включая систему доставки. На сегодняшний день аналогичные технологии существуют лишь в Европе и Китае.

«Мы будем продолжать использовать протезы разных производителей, имеющие различные особенности, но для части пациентов совершенно точно будем применять свой протез, в котором уверены, — говорит руководитель проекта, врач-сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Андреевич Сирота. — На данный момент производитель учёл все результаты нашей первой клинической апробации, и теперь протез, разработанный в Центре Мешалкина, доступен к заказу для любого кардиохирургического центра России».