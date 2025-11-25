Протез аорты отечественной разработки начали имплантировать пациентам Новосибирска

Первый экземпляр протеза, изготовленный в Пензе, был применён при спасении 61-летнего новосибирца, доставленного в клинику ночью в шоковом состоянии с острым расслоением аорты. В ходе экстренного вмешательства пациенту заменили поражённый участок аорты и подключичную артерию. Несмотря на тяжёлое состояние и ряд осложнений, усилиями врачей функции организма были восстановлены, и в ноябре мужчина был выписан в удовлетворительном состоянии. Контрольное обследование подтвердило, что протез работает штатно.