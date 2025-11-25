Пересадка почки потребовалась мальчику из многодетной семьи из Астаны

Как рассказывает папа мальчика, Берик Мынбаев, в 2015 году сыну был поставлен диагноз — неспецифический язвенный колит. Несмотря на длительное лечение препаратами, улучшения не наблюдалось. В декабре 2023 года у сына был выявлен второй тяжелый диагноз — хроническая почечная недостаточность 5 стадии. Таким образом, Куаныш борется сразу с двумя серьезными заболеваниями.
Мы постоянно наблюдаемся в клинике «Ана мен бала» в отделениях соматики и нефрологии. Осенью 2025 года состояние сына ухудшилось — началась сильная диарея и слабость. После госпитализации в Детскую больницу № 2 ему был назначен гормональный препарат, который необходимо принимать сроком от полугода до года. Однако стоимость лекарства для нашей семьи неподъемна — 27 000 тенге за одну упаковку, а сыну требуется постоянное лечение.
Кроме того, Куанышу требуется пересадка почки, которую, как сообщил отец, проведут в Беларуси, а стоимость ее составляет 70 000 евро. Из-за постоянного лечения Куаныш не смог окончить школу и сдать ЕНТ. Я сейчас без постоянной работы, подрабатываю таксистом, чтобы иметь возможность в любой момент отвезти сына в больницу — он может заболеть внезапно.
Жена постоянно находится дома и ухаживает за ним. Мы — многодетная семья, и все средства уходят на лечение и повседневные нужды детей. Мы просим всех неравнодушных оказать посильную помощь в борьбе за здоровье нашего сына. Любая поддержка имеет огромное значение для нас.
Реквизиты: Kaspi: 4400 4303 1983 8345 Halyk Bank: +7 778 648 92 43 Берик М., папа Тел.: +7 778 648 9243.