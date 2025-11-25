Пересадка почки потребовалась мальчику из многодетной семьи из Астаны

Мы постоянно наблюдаемся в клинике «Ана мен бала» в отделениях соматики и нефрологии. Осенью 2025 года состояние сына ухудшилось — началась сильная диарея и слабость. После госпитализации в Детскую больницу № 2 ему был назначен гормональный препарат, который необходимо принимать сроком от полугода до года. Однако стоимость лекарства для нашей семьи неподъемна — 27 000 тенге за одну упаковку, а сыну требуется постоянное лечение.