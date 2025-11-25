Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярные у детей и подростков снеки запрещены к продаже в Беларуси

В Беларуси запретили продавать популярные у подростков снеки.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать популярные у детей и подростков снеки, включив продукт в Реестр опасной продукции Госстандарта.

В частности, под запрет попали ставшие популярными среди белорусских детей китайские снеки — латяо. Проверка выявила, что многие из китайских снеков являются опасной продукций.

В частности, попала под запрет соевая закуска «Рыбная нарезка» Lyu jin long. Запретили и снеки этого производителя со вкусом камчатского краба. В них нашли недопустимые пищевые добавки — подсластители Е952 и Е955.

Еще в трех видах снеков со вкусом краба, креветки и лобстера от производителя Huang Peng Fei нашли несоответствия в маркировке. Производитель не указал, что в продукте содержится сахар или подсластители.

Затем еще в закуске со вкусом вишневых фрикаделек бренда Mianjinwangzi был обнаружен недопустимый эмульгатор Е473.

И латяо со вкусом рыбы Huang Peng Fei попала под запрет из-за изоаскорбата натрия Е316 в составе.

Тем временем «Беларусбанк» сообщил о новых правилах снятия наличных.

Еще Нацбанк Беларуси сказал, кому обязаны давать отсрочку по кредитам и микрозаймам.

И мы писали, что Минлесхоз сказал о новшестве по дровам, которое коснется всех белорусов.