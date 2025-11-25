Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Ленинска Волгоградской области обновили пешеходную зону

Там уложили тротуарную плитку и смонтировали остановочные павильоны.

Благоустройство центральной части города Ленинска по улице им. Ленина провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области.

Во время работ специалисты обновили покрытие пешеходных дорожек. Там уложили тротуарную плитку и смонтировали три современных остановочных павильона.

Теперь жителям стало комфортнее добираться до детских садов № 6 и № 7, школы № 3, школы-интерната, общежития училища № 47 и других важных учреждений. Также по этой улице расположены несколько бывших купеческих зданий, которые привлекают туристов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.