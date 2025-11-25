В центре Ленинска Волгоградской области обновили пешеходную зону

Благоустройство центральной части города Ленинска по улице им. Ленина провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области.
Во время работ специалисты обновили покрытие пешеходных дорожек. Там уложили тротуарную плитку и смонтировали три современных остановочных павильона.
Теперь жителям стало комфортнее добираться до детских садов № 6 и № 7, школы № 3, школы-интерната, общежития училища № 47 и других важных учреждений. Также по этой улице расположены несколько бывших купеческих зданий, которые привлекают туристов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.