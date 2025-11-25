В Таганроге из-за повреждений от БПЛА изменились маршруты трамваев

В Таганроге после ночной атаки БПЛА из-за повреждения рельсов и контактной сети изменились маршруты нескольких трамваев. Об этом говорится в телеграм-канале главы города Светланы Камбуловой.
Инфраструктура повреждена в районе улицы Инструментальной, поэтому трамваи № 1, 4, 6, 8, 9 следуют до остановки «Депо». Пассажирам следует учитывать ситуацию при планировании поездок. Лучше воспользоваться альтернативными видами транспорта.
— Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления нормальной работы трамвайного движения, — добавила Светлана Камбулова.
Напомним, после воздушной атаки в приморском городе пострадали несколько многоквартирных домов, частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах указанных объектов ввели локальный режим ЧС. Известно о трех погибших, еще шесть человек находятся в БСМП.
Утром специалисты начали обходы для уточнения повреждений. Также на Морозова, 8 начали принимать документы от пострадавших. Там же можно узнать о предоставлении мест в пунктах временного размещения (ПВР).
