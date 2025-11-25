Ричмонд
В Новосибирске названы сроки запуска основного кольца синхротрона СКИФ

Запуск основного кольца (большого кольца) строящегося под Новосибирском Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») запланирован на начало 2026 года. Об этом в телеэфире ОТС сообщил глава региона Андрей Травников.

Источник: Российская газета

По словам новосибирского губернатора, запуск СКИФа предусмотрен поэтапно, при этом каждый этап должен подтвердить замысел ученых. В декабре прошлого года в рамках первого этапа был запущен линейный ускоритель. Весной этого года, на втором этапе, запустили бустер — малое кольцо.

«В начале будущего года запланирован запуск большого кольца с получением проектного пучка, энергии 3 ГэВ, и в течение будущего года должна быть запущена первая станция первой очереди. СКИФ начнет проводить первые исследования на материалах и образцах для изучения. Ну и на горизонте 2027−2028 годов — начало строительства станций второй очереди, которые сейчас уже разрабатываются», — пояснил Андрей Травников.

Губернатор отметил, что при реализации проекта ученые столкнулись с непредвиденными трудностями. К примеру, часть оборудования планировалось купить за рубежом, но после введения санкций это стало невозможным. «Наши ученые и промышленники достойно ответили на вызов, сегодня можно сказать, что СКИФ абсолютно российского производства, преимущественно, новосибирского производства. Этим можно гордиться», — подчеркнул глава региона.

Андрей Травников добавил, что к будущей новосибирской установке сохраняется интерес зарубежных ученых. Однако европейские ученые пока «вынуждены через забор, издалека заглядывать».

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+». Строится в наукограде Кольцово.