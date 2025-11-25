В Новосибирске названы сроки запуска основного кольца синхротрона СКИФ

«В начале будущего года запланирован запуск большого кольца с получением проектного пучка, энергии 3 ГэВ, и в течение будущего года должна быть запущена первая станция первой очереди. СКИФ начнет проводить первые исследования на материалах и образцах для изучения. Ну и на горизонте 2027−2028 годов — начало строительства станций второй очереди, которые сейчас уже разрабатываются», — пояснил Андрей Травников.