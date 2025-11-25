В Новосибирске названы сроки запуска основного кольца синхротрона СКИФ

По словам новосибирского губернатора, запуск СКИФа предусмотрен поэтапно, при этом каждый этап должен подтвердить замысел ученых. В декабре прошлого года в рамках первого этапа был запущен линейный ускоритель. Весной этого года, на втором этапе, запустили бустер — малое кольцо.
«В начале будущего года запланирован запуск большого кольца с получением проектного пучка, энергии 3 ГэВ, и в течение будущего года должна быть запущена первая станция первой очереди. СКИФ начнет проводить первые исследования на материалах и образцах для изучения. Ну и на горизонте 2027−2028 годов — начало строительства станций второй очереди, которые сейчас уже разрабатываются», — пояснил Андрей Травников.
Губернатор отметил, что при реализации проекта ученые столкнулись с непредвиденными трудностями. К примеру, часть оборудования планировалось купить за рубежом, но после введения санкций это стало невозможным. «Наши ученые и промышленники достойно ответили на вызов, сегодня можно сказать, что СКИФ абсолютно российского производства, преимущественно, новосибирского производства. Этим можно гордиться», — подчеркнул глава региона.
Андрей Травников добавил, что к будущей новосибирской установке сохраняется интерес зарубежных ученых. Однако европейские ученые пока «вынуждены через забор, издалека заглядывать».
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+». Строится в наукограде Кольцово.