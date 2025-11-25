Новосибирский аэропорт планирует поставить рекорд по перевозке пассажиров

Также он поделился планами S7, о которых узнал во время транспортного форума. Так как Толмачево является основным транспортным хабом компании, S7 заинтересованы в развитии аэропорта. Как утверждает губернатор, авиакомпания уже совершает из Толмачево больше полетов, чем из Домодедово, а в 2026 году S7 поставит рекорд по перевозке пассажиров — 9,5 миллионов человек.