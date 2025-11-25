Новосибирский аэропорт планирует поставить рекорд по перевозке пассажиров

Аэропорт Толмачево планируют продолжать развивать. Сейчас на повестке реконструкция первой взлетно-посадочной полосы, рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время прямого эфира ОТС.
Также он поделился планами S7, о которых узнал во время транспортного форума. Так как Толмачево является основным транспортным хабом компании, S7 заинтересованы в развитии аэропорта. Как утверждает губернатор, авиакомпания уже совершает из Толмачево больше полетов, чем из Домодедово, а в 2026 году S7 поставит рекорд по перевозке пассажиров — 9,5 миллионов человек.
Помимо развития аэропорта, губернатор рассказал о планах на реконструкцию Омского тракта — уже готова проектно-сметная документация, участки зарезервированы. Андрей Травников утверждает, что для начала работы нужно, чтобы на реконструкцию выделили бюджет.
Напомним, что в Новосибирске завершился очередной этап реконструкции аэропортового комплекса Толмачёво.