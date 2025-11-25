Стал известен список субсидируемых рейсов из Омска на 2026 год

Некоторые рейсы частично будет субсидировать правительство Омской области, некоторые — другие регионы. Долю субсидий по каждому из направлений и все субсидируемые маршруты на 2026 год можно посмотреть здесь. Напомним, рейсы субсидируют, чтобы сделать перелеты для жителей более доступными.