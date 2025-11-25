Стал известен список субсидируемых рейсов из Омска на 2026 год

В минувшую пятницу, 21 ноября 2025 года, подписан приказ Росавиации об утверждении перечня субсидируемых в 2026 году маршрутов.
Как следует из приложения к приказу, в будущем году субсидируемыми будут 13 направлений из Омска. В список вошли:
— Надым (со 2 января по 31 декабря, 1 раз в неделю);
— Ноябрьск (со 2 января по 31 декабря, 1 раз в неделю);
— Новый Уренгой (со 2 января по 31 декабря, 3 раза в неделю);
— Салехард (со 2 января по 31 декабря, 3 раза в неделю);
— Тобольск (со 2 января по 31 декабря, 2 раза в неделю);
— Уфа (с 1 января по 31 декабря, 2 раза в неделю);
— Ханты-Мансийск (с 12 января по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря, 2 раза в неделю);
— Улан-Удэ (с 1 января по 31 декабря, 2 раза в неделю);
— Горно-Алтайск (с 1 мая по 31 октября, 2 раза в неделю);
— Екатеринбург (с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря, 2 раза в неделю);
— Минеральные воды (с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря, 2 раза в неделю);
— Красноярск (с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря, 2 раза в неделю);
— Казань (с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря, 2 раза в неделю).
Некоторые рейсы частично будет субсидировать правительство Омской области, некоторые — другие регионы. Долю субсидий по каждому из направлений и все субсидируемые маршруты на 2026 год можно посмотреть здесь. Напомним, рейсы субсидируют, чтобы сделать перелеты для жителей более доступными.