Новое оборудование поступило в Учалинскую больницу Башкирии

Мультисенсорный тренажер реабилитации пациентов поступил в Учалинскую центральную районную больницу Башкирии при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве республики.
Такое оборудование используют для восстановления координации у больных с нарушениями мозгового кровообращения и пациентов с двигательными нарушениями нижних конечностей после инсультов. Результат достигается за счет совмещения виртуальной реальности и биологической обратной связи.
«Нацпроект “Продолжительная и активная жизнь” направлен на создание условий для долговременного сохранения и восстановления здоровья граждан. Благодаря реализации этого национального проекта мы можем внедрять современные методы диагностики и реабилитации, и это помогает нашим пациентам возвращаться к активной жизни, повышает качество медицинского обеспечения населения», — отметил главный врач больницы Ильгиз Юсупов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.