На Камчатке пройдет форум «Активное долголетие: Камчатский вектор»

Форум «Активное долголетие: Камчатский вектор» стартует 28 ноября в Петропавловске-Камчатском при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве социального благополучия и семейной политики Камчатского края.
Посетителей ждут интерактивные мастер-классы, интеллектуальные квизы и выступления творческих коллективов Камчатки. Также на форуме будет работать «Площадка здоровья», где можно будет пройти диспансеризацию и получить консультацию.
На мероприятие приглашают пожилых и всех, кто интересуется темой активного долголетия и волонтерства. Форум состоится в Камчатском выставочно-туристическом центре. До площадки будет курсировать бесплатный автобус с 11:00 до 16:00 по маршруту: Торговый центр «Планета» — КВТЦ — Торговый центр «Планета».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.