Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке пройдет форум «Активное долголетие: Камчатский вектор»

На нем состоятся мастер-классы и интеллектуальные квизы.

Форум «Активное долголетие: Камчатский вектор» стартует 28 ноября в Петропавловске-Камчатском при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

Посетителей ждут интерактивные мастер-классы, интеллектуальные квизы и выступления творческих коллективов Камчатки. Также на форуме будет работать «Площадка здоровья», где можно будет пройти диспансеризацию и получить консультацию.

На мероприятие приглашают пожилых и всех, кто интересуется темой активного долголетия и волонтерства. Форум состоится в Камчатском выставочно-туристическом центре. До площадки будет курсировать бесплатный автобус с 11:00 до 16:00 по маршруту: Торговый центр «Планета» — КВТЦ — Торговый центр «Планета».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше