В Краснодаре массово завыли сирены

Горожан заранее предупредили, что сигнал «Внимание всем, проводится проверка системы оповещения!» — тренировочный, и призвали сохранять спокойствие. Оповещение было четко слышно в некоторыз районах Краснодара, однако многие жители окраин не услышали сирены, что вызывает обеспокоенность. Такие учения проводят для оценки эффективности новой системы и готовности экстренных служб к реальным вызовам. Специалисты проверяют качество звука и радиус действия сигнала, чтобы обеспечить безопасность населения в случае чрезвычайных ситуаций.