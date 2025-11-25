Ричмонд
В Краснодаре массово завыли сирены

В Краснодаре 25 ноября в 11:00 прошла плановая проверка системы оповещения населения с включением новых электросирен, установленных в 2025 году.

Источник: Новая Кубань

Горожан заранее предупредили, что сигнал «Внимание всем, проводится проверка системы оповещения!» — тренировочный, и призвали сохранять спокойствие. Оповещение было четко слышно в некоторыз районах Краснодара, однако многие жители окраин не услышали сирены, что вызывает обеспокоенность. Такие учения проводят для оценки эффективности новой системы и готовности экстренных служб к реальным вызовам. Специалисты проверяют качество звука и радиус действия сигнала, чтобы обеспечить безопасность населения в случае чрезвычайных ситуаций.

