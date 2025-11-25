В России утвердили порядок передачи в МВД данных о детях-иностранцах

В свою очередь, Минпросвещения России и местные органы управления образованием будут предоставлять в МВД России информацию об обращении родителей иностранного гражданина (в том числе включенных в реестр контролируемых лиц) о зачислении его в школу или колледж, результаты тестирования на знание русского языка, данные, подтверждающие факт зачисления ребенка в образовательное учреждение или факт отчисления.